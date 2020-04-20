1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı
 20 Nisan 2020 10:34
Yazdır
Korona hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İstanbul'dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan muhtar Mikail Duman hakkındaki haberler üzerine harekete geçti.

Mahallede 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

- Muhtar bilgileri gizlemişti

Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi, 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın avukata sevgili tuzağı
20 Nisan 2020 10:24		 İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
20 Nisan 2020 10:12
Eşine ve kızına işkence etti tahliye olunca Ağrı'da öldürüldü
20 Nisan 2020 10:11		 Ehliyetsiz sürücü 35 km kaçabildi
20 Nisan 2020 10:00
İstanbul'da sorumsuz babanın çocuğuna yaptığı tehlikeli oyun
20 Nisan 2020 09:29		 Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca
20 Nisan 2020 09:01
Koronavirüslü hasta için gelen sağlık ekibine saldıranların 9 yıl hapsi istendi
20 Nisan 2020 08:47		 İstanbul'da yanan otomobilden ceset çıktı
20 Nisan 2020 08:03
Korona ile birlikte saadet zinciri yeniden hortladı
20 Nisan 2020 07:41		 Balıkesir'de silahlı çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı
20 Nisan 2020 07:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:46 - MEB'den 23 Nisan'da 100. yıl marşı10:44 - Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı10:42 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 407 bini aştı10:34 - Korona hastalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma10:32 - Kapalı cezaevinde bir hükümlünün testi pozitif çıktı10:27 - Hayırsever 10 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi10:26 - Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği10:25 - Faizde 'indirime devam' beklentisi10:24 - Kadın avukata sevgili tuzağı10:12 - İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
10:12 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:11 - Eşine ve kızına işkence etti tahliye olunca Ağrı'da öldürüldü10:04 - Kamu Kurumlarının, gerçek kişi vatandaşları, sosyal medyadan engellemeleri etik ihlali sayılır mı?10:00 - Ehliyetsiz sürücü 35 km kaçabildi09:59 - Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı09:51 - Türkiye'nin kültür varlığı sayısına 5 yer daha eklendi09:48 - Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne yapılan başvuruyu açıkladı09:43 - Çin kağıt paraya veda ediyor... Dijital parayı teste başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
650 bin emekliye zamlı maaş
23 Nisan'da sokağa çıkma kararında son söz Erdoğan'ın
İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak
YDS'ler ertelendi. Kariyer uzman yardımcıları mağduriyet yaşayacak
Virüs'ten, bugüne kadar en çok ölümün yaşandığı 10 ülke
İsrail engellileri ve ağır kronik hastaları gözden çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nostalji kuşağı 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 3
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 5
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 2
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 2
şu an çalan şarkı 2
hayat eve sığar uygulaması 1
la casa de papel 2
kendi ayakları üstünde durmak 3
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam