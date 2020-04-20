Ebru Şallı'dan vefat sonrası ilk paylaşım
Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti.
|20 Nisan 2020 09:34
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Pars Tan, düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, oğlunu kaybettikten sonra ilk kez paylaşım yaptı.
Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, yaşamını yitirdi. Pars Tan için geçtiğimiz cuma günü öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Minik Pars, Kilyos mezarlığına defnedildi.
Corona virüsü salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. Ebru Şallı'nın mezarlıkta güçlükle ayakta durduğu görüldü. Pars Tan'ın mezar taşında, 'Ponçik sen benimlesin' yazısı dikkat çekti.
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