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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Nisan 2020 09:40
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,93806,9390
Avro7,52707,5280
Sterlin8,62208,6650
ANKARA
ABD Doları6,90506,9550
Avro7,48507,5450
Sterlin8,56408,7110
Anadolu Ajansı
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