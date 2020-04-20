Çin kağıt paraya veda ediyor... Dijital parayı teste başladı

Çin'de yaşayan doktora öğrencisi Nurettin Akçay, Sosyal medya hesabından Çin'in kağıt paraya veda edeceğini yazdı. Dijital para test çalışmaları 4 şehirde başladı. Bunlar, Shenzhen, Xiong'an, Chengdu ve Suzhou

İşte Akçay'ın sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklama

Çin'in dijital parası resmi olarak 4 şehirde test edildi. Ülkenin en büyük bankalarından Çin Tarım Bankası'nın dijital parayı destekleyen uygulamasından ilk görüntüleri de gördük.

Aslında Çin'in dijital para çalışmaları 2014 yılından beri devam ediyor. Çin Devlet Başkanı bundan birkaç ay önce dijital parayı ülkenin teknolojik önceliklerinden biri olarak ilan etmişti.

Çalışmalar hızlandırıldı ve son aşamaya gelindi. Bir kaç gün önce ise test edildi. Test için seçilen pilot şehirler Shenzhen, Xiong'an, Chengdu ve Suzhou.

Çin'in dijital parasının ismi DCEP (Digital Currency Electronic Payment).

Görüntüleri ortaya çıkan Uygulamanın dijital para takası, cüzdan yönetimi, işlem takibi ve diğer cüzdanları bağlama gibi özellikleri bulunuyor.

Uygulamada ayrıca barkod tarayarak ödeme yapma, para gönderme gibi özellikler de mevcut.

DCEP, klasik bir blok zinciri değil, daha çok Dağıtık Defter Teknolojisi (Distributed Ledger Technology- DLT) tarzında bir protokol kullanıyor.

Çin Merkez Bankası para birimine tam erişim ve kontrol sahibi olacak. Bu merkezi olmayan bir ağa sahip olan Bitcoin'den tamamen farklı

Yani, DCEP ile diğer kripto para birimleri arasındaki en temel fark, DCEP'nin kaynak bir merkez tarafından kontrol ediliyor olması ve geleneksel kağıt paranın çalışma sistemine benzemesidir.

Ayrıca DCEP madenciliği yapmak mümkün olmayacak.

DCEP, aktarım sırasında cihazların çevrimiçi olmasını gerektirmeyen NFC tabanlı ödeme seçeneklerine sahip olacak.

DCEP internet kapsama alanı olmayan alanlarda kullanılabileceğinden, doğrudan kağıt paranın yerine geçecek aslında.

Merkezi hükümet, dijital ödemeyi (Apple Pay, AliPay ve WeChat gibi) kabul eden tüm satıcıların DCEP'yi de kabul etmesini zorunlu kılacak. Böylece DCEP Çin'de büyük bir kabul görecek.

Bu sayede DCEP dünyanın en çok kullanılan dijital para birimi haline gelecek.

Çin, dijital para teknolojisinde bir Numara olmak için dev adımlar atıyor. Bunu da 5G, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti ile birlikte yürütüyor.

Yakında Çin, dünyanın en büyük canlı blockchain altyapısına sahip olabilir.

Nihai hedef ise, Çin'in yeni tür ödeme altyapısında dünya lideri olmasını sağlamak ve doları zayıflatmak.

DCEP eğer Kuşak ve Yol ülkelerinde kullanılırsa Çin, dünya nüfusunun potansiyel olarak yarısının ekonomik faaliyeti üzerinde tam gözetim ve kontrol gücüne sahip olacak.

Üstelik Çin bir çok ülkede dijital ödeme sisteminin yaygınlaşması için ciddi yatırımlar yapıyor.

Şimdiye kadar 49 ülkeye girmeyi başardılar. Türkiye de girmeye çalıştıkları ülkelerden biri.

ICBC 300 milyon dolara Tekstilbank'ı satın aldı. Sistemin başka ülekelerde yaygınlaşması için bankacılık önemli.

AliPay ise Trendyol'u satın almıştı. Çin'in Ankara B.elçisi verdiği bir mülakatta, "Türkiye en kısa zamanda Alipay ve WeChat gibi platformları kabul etmeli" demişti.

DCEP'nin 2022 yılındaki Pekin Kış olimpiyatlarında resmi olarak kullanılmaya başlanması ve piyasaya sunulması bekleniyor.

Fakat her an daha erken bir tarihte de DCEP piyasaya sürülebilir.