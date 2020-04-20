Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne yapılan başvuruyu açıkladı
|20 Nisan 2020 09:48
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk, "3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu" dedi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:
''Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat.
Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.
Kısa Çalışma Ödeneğine en çok, yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalarımız başvurdu.
Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90'ından fazlasını oluşturuyor."
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