Türkiye'nin kültür varlığı sayısına 5 yer daha eklendi
Türkiye'nin Kültür Varlığı sayısı daha önce 78 iken şuan 83'e yükseldi
|20 Nisan 2020 09:51
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Türkiye'nin Kültür Varlığı sayısı daha önce 78 iken şuan 83'e yükseldi.
Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 78'den 83'e yükseldi
-Beypazarı Tarihi Kenti
-İzmir Tarihi Liman Kenti
-Osmaniye-Arslantaş Ark.Alanı
-Kayseri-Koramaz Vadisi
-Diyarbakır-Zerzevan Kalesi&Mitraeum
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