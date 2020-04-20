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Türkiye'nin kültür varlığı sayısına 5 yer daha eklendi

Türkiye'nin Kültür Varlığı sayısı daha önce 78 iken şuan 83'e yükseldi
 20 Nisan 2020 09:51
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Türkiye'nin kültür varlığı sayısına 5 yer daha eklendi

Türkiye'nin Kültür Varlığı sayısı daha önce 78 iken şuan 83'e yükseldi.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 78'den 83'e yükseldi

-Beypazarı Tarihi Kenti

-İzmir Tarihi Liman Kenti

-Osmaniye-Arslantaş Ark.Alanı

-Kayseri-Koramaz Vadisi

-Diyarbakır-Zerzevan Kalesi&Mitraeum

Memurlar.Net
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