Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı
|20 Nisan 2020 09:59
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Korona virüsün etkili olduğu şu günlerde vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Hal böyle iken ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalan vatandaşların en çok gittikleri yer marketler oluyor. Bazı vatandaşlar ya tedirginlikten ya da buldukları ilginç yollarla markete gitmeyi tercih etmiyor. Bunun bir örneği Rize'de yaşandı. Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Murat Namlı adlı şahıs bakkaldan ekmek almak için farklı bir yol izledi.
Kirazlık Mahallesi Naiboğlu Sitesi'nin 9. katında oturan Murat Namlı 700 metre mesafedeki markete gitmek yerine drone uçurarak ekmeğini bu şekilde alıyor. Drone evinin çatı katından uçuran Namlı, market sahibi Şefik Büyükterzi'yi arayarak bir ekmek siparişi verdi ve drone'yi markete doğru uçurdu. Market sahibi Büyükterzi poşete koyduğu ekmeği drone taktı. Drone ile ekmeği alan Murat Namlı bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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