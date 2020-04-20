Faizde 'indirime devam' beklentisi

25-50 BAZ PUAN ARASI

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre: 22 Nisan tarihindeki PPK toplantısında 25 ile 50 baz puan arasında indirim bekleniyor. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 9.25'e indirmesini beklediklerini ifade ederek, "Son 7 toplantıda da faiz indirme ritüelini bozmayan Merkez Bankası'nın gevşeme adımlarının hızı, politika faizinin yüzde 9.75'e kadar inmiş olması itibariyle azalmaktadır. Ancak ekonomideki durgunluk etkisi, küresel merkez bankalarının virüs etkilerini hafifletmek için parasal gevşeme önlemleri alması gibi etmenler Merkez Bankası'nın gevşeme politikasına destek oluyor" dedi. Erkan, "Son dönemde TL'deki değer kaybının öne çıktığı bir ortamda gevşeyici politikaların devrede olması kur kaynaklı olarak dış finansman maliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda zayıf talep bileşeninden dolayı sınırlı olan enflasyon baskılarını, kur geçişkenliği üzerinden artırabilir. Teoride, parasal gevşemenin varış noktasına yaklaşılmaktadır" dedi.

KREDİYE ETKİSİ

Erkan, kredi koşulları açısından da şu değerlendirmeyi yaptı: "Faiz indirmenin yani finansman maliyetini düşürmenin kredi çıkışları açısından bu noktadan sonra marjinal bir etkide bulunmasını beklemem. Bankalar, BDDK'nın aldığı yan önlemlerle kredi vermeye yönlendirilmekte. Hafta sonu BDDK'nın aldığı aktif rasyosu kararı da özel bankaların daha çok kredi vermesini sağlamaya yönelik. Bu karara göre bankalar, topladıkları mevduatı ya kredi olarak dağıtacak, ya devlet tahvili alacak ya da Merkez Bankası ile swap yapacak. Rasyoyu tutturmanın en direkt yolu kredi vermekten geçiyor. Kredi koşullarının fazla gevşemesi de takipteki alacaklara yönelik riski arttırabilir."