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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 407 bini aştı

Virüs nedeniyle 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti
 20 Nisan 2020 10:42
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 407 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 407 bin 600'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 625 bin 312 kişi iyileşti.

- ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 761 bin 964 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 40 bin 683 kişi hayatını kaybetti.

- Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 198 bin 674, İtalya 178 bin 972, Fransa 152 bin 894, Almanya 145 bin 742, İngiltere 120 bin 67, Türkiye 86 bin 306, Çin 82 bin 747, İran 82 bin 211, Rusya 42 bin 853, Brezilya 38 bin 654, Belçika 38 bin 496, Kanada 35 bin 56, Hollanda 32 bin 655, İsviçre 27 bin 740, Portekiz 20 bin 206, Hindistan 17 bin 615, Peru 15 bin 628, İrlanda 15 bin 251, Avusturya 14 bin 749, İsveç 14 bin 385, İsrail 13 bin 491, Japonya 11 bin 509, Güney Kore 10 bin 674 ve Şili 10 bin 88."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 23 bin 660, İspanya 20 bin 453, Fransa 19 bin 718, İngiltere 16 bin 60, Belçika 5 bin 683, İran 5 bin 118, Almanya 4 bin 642, Çin 4 bin 632, Hollanda 3 bin 684, Brezilya 2 bin 462, Türkiye 2 bin 17, Kanada 1587, İsveç 1540, İsviçre 1393, Portekiz 714, İrlanda 610, Hindistan 559, Avusturya 452, Peru 400, Rusya 361, Japonya 249, Güney Kore 236, İsrail 172 ve Şili 133."

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
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