600 haneli köy karantina altına alındı
|20 Nisan 2020 10:44
|Yazdır
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla mahaleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.
Mahallede yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Mahallelinin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.
Bünyan Belediyesi ekipleri de mahalleye giden yolları kapatma çalışmalarına başladı.
Öte yandan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Beyşehir İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Esence Mahallesi için 1 Nisan'da alınan karantina kararı, 19 gün sürdü.
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, karantina kararı verilmeden önce yerleşim merkezinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla evleri tekrar ziyaret edip, vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.
Taramalarda, mahallede yeni vaka çıkmaması üzerine dün akşam itibarıyla mahallede karantina uygulamasına son verildi.
Öte yandan mahalledeki, koronavirüs tespit edilen kişilerin bulunduğu 10 hanede karantina tedbirlerinin devam ettiği, bu adreslerde bulunanların takip sürecinin devam edeceği belirtildi.
Karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, vatandaşlar evlerinden çıkıp tarımsal faaliyetlerine başladı ve yerleşim merkezindeki işyerleri de açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı açılıyor
20 Nisan 2020 12:31
|İçişleri'nden yaralanan belediye başkan ve eşine geçmiş olsun mesajı
20 Nisan 2020 12:29
|Kovid-19'a karşı köyün sokaklarını termal suyla yıkıyorlar
20 Nisan 2020 11:47
|Diyanet'ten 'teravih namazı' açıklaması
20 Nisan 2020 11:26
|Sağlık muayenelerinde 'online' dönemi
20 Nisan 2020 11:21
|OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak
20 Nisan 2020 11:16
|THY dev tahliye operasyonuna başladı
20 Nisan 2020 11:01
|İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
20 Nisan 2020 10:58
|Ankara'da 162 bin dekar tarım arazisinde sulama dönemi
20 Nisan 2020 09:17
|1000 diş hekimi test çalışmasına katılıyor
20 Nisan 2020 08:38