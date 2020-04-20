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MEB'den 23 Nisan'da 100. yıl marşı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı
 20 Nisan 2020 10:46
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MEB'den 23 Nisan'da 100. yıl marşı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı.

Anadolu Ajansı
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