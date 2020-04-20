MEB'den 23 Nisan'da 100. yıl marşı
Milli Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak marş hazırladı
|20 Nisan 2020 10:46
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