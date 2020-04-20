İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını yasağın kalkmasına yarım saat kala ihlal eden iki gence, 392'şer lira cezai işlem uygulandı.
|20 Nisan 2020 10:58
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Kahramanmaraş'ta iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına yarım saat kala dışarı çıktıkları için cezai işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle sona erdi. Kent genelinde denetimler yapan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına yarım saat kala iki genci sokakta gezerken gördü.
392 LİRA CEZA ÖDEYECEKLER
Kimlik kontrolü yapılan N.E. ve M.K.A.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 392'şer lira cezai işlem uygulandı.
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