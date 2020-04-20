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THY dev tahliye operasyonuna başladı

Geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Kovid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşlar için özel seferler düzenleyen THY, bu kapsamda 59 ülkeye düzenleyeceği 195 uçuş ile 25 bin vatandaşın ülkeye getirilmesini sağlayacak
 20 Nisan 2020 11:01
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THY dev tahliye operasyonuna başladı

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında kalan vatandaşların tahliyesi için 59 ülkeye 195 uçuş gerçekleştirerek yaklaşık 25 bin kişinin ülkeye dönmesini sağlayacak çalışmayı başlattı.

THY'den yapılan yazılı açıklamada, geçici süreyle yurt dışında bulunan ve Kovid-19 salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan vatandaşların özel uçuşlar düzenlenerek Türkiye'ye getirilmelerinin sağlandığı belirtildi.

Milli görev bilinci ile gerçekleştirilecek dev tahliye operasyonunun ise bugün itibarıyla başladığına işaret edilen açıklamada, "Bu operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş, ramazan ayında aileleri ile bir arada olacak. Tüm tarifeli yolcu seferlerini koronavirüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor." denildi.

- "Binlerce vatandaş ailesine kavuşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke için anlamlı bir operasyona daha başladıklarını belirtti.

Tahliye uçuşları ile yurt dışında mahsur kalan binlerce vatandaşın ailelerine kavuşacağını aktaran Aycı, "Ramazan ayında onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini, bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile en önemli değerimiz Türkiye için her tahliye uçuşumuzu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "En fazla tahliye Almanya'dan"

Aycı, operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesinin beklendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya'dan 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."

Anadolu Ajansı
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