1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuklardan Ziya Selçuk'a yöresel şiveyle 23 Nisan daveti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kovid-19 salgınına karşı tedbiren YouTube kanalı ve bir internet programı üzerinden evde canlı yayında kutlamaya hazırlanan yüzlerce çocuk, "23 Nisan evlere Ziya öğretmen gönüllere sığar" sloganıyla memleketlerine özgü şivelerle çektikleri videolarla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u programlarına çağırdı
 20 Nisan 2020 11:22
Yazdır
Çocuklardan Ziya Selçuk'a yöresel şiveyle 23 Nisan daveti

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı YouTube kanalı ve bir internet programı üzerinden evlerinde canlı kutlamaya hazırlanan çocuklar, etkinliklerine, memleketlerinin şivesiyle seslendirdikleri videolarla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u davet etti.

Erzurum'da 7 ay önce öğretmenler Tamer Pehlivan ile Serap Mutlu Aydın'ın hayata geçirdiği ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından çok sayıda öğrenci ile öğretmenin katıldığı "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında öğrenciler, okullarındaki atölyelerde yaptıkları sanatsal ve kültürel etkinlikleri ve Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu kapsamında yazdıkları 2023 mektubu, dönem sonunda Bakan Selçuk'u davet edecekleri programda sergilemeyi planlıyordu.

Kovid-19 salgını nedeniyle programın iptal edilmesi üzerine hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler, öğretmenlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bakan Selçuk'u aralarında görmek istediklerini iletti.

Öğretmenler de bayram dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından yüzlerce öğretmen ile öğrencinin görüntülü ve sesli internet programı üzerinden canlı yayında evlerinden kutlayacağı program hazırladı.

- "23 Nisan evlere, Ziya öğretmen gönüllere sığar"

Hayatı eve sığdıran çocuklar da memleketlerinin şivesiyle seslendirdikleri videolarla "23 Nisan evlere Ziya öğretmen gönüllere sığar" sloganıyla Bakan Selçuk'u programa davet etti.

Çocukların şimdi tek hayali, 23 Nisan'da canlı yayında kutlayacakları etkinliklerde Bakan Selçuk'u aralarında görmek.

Keyifli Okul Atölyem YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak programda ney ve şiir dinletisi sunulacak, yarışmalar yapılacak, otizmli çocuklar ve dedeler şiirler okuyacak.

Erzurum'da Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni ve proje koordinatörü Tamer Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan'ın ülkede farklı kutlanacağını belirterek, "Kovid-19 salgını maalesef hayatları eve sığdırdı. 23 Nisan'ı da bu anlamda eve sığdıracağız ancak coşkusu halen çok büyük, bu yıl 23 Nisan kutlamasını canlı olarak Keyifli Okul Atölyem Projesi kapsamında Türkiye geneli evlerimizden yapacağız." dedi.

Pehlivan, "Keyifli Okul Atölyem Projesi"nin farkındalığı yüksek etkinlikleri her zaman Türkiye'de öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunan bir proje olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında 23 Nisan etkinliğinin canlı yayında internet üzerinden evlerde yapılacağını anlatan Pehlivan, "23 Nisan'ı 24 il ve Romanya ile Azerbaycan olmak üzere 68 okuldan yüksek katılımlı olarak kutlayacağız. Programda öğrencilerimiz canlı performanslarını evlerinden sergileyecek, 500 katılım olacak programı projenin resmi YouTube kanalından da anında yayına sunarak etkinliğimizi dünyaya izleteceğiz. Çocuklar okul havasını evlerinde teneffüs edecek." diye konuştu.

Pehlivan, Kovid-19 öncesi proje kapsamında farklı bir etkinlikte Bakan Selçuk'u davet edip öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin Bakan Selçuk'u çok sevdiğini dile getirdi.

- "Bakanımız etkinliğe katılırsa öğrencilerimiz çok mutlu olacak"

Selçuk'un da öğrenci ve çocuklar konusunda hassas ve duyarlı olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bakanımız Selçuk'u 23 Nisan etkinliğimize davet için girişimlerde bulunduk. '23 Nisan evlere Ziya öğretmen gönüllere sığar' sloganıyla öğrencilerimiz yaşadığı illerde yöresel şiveyle özgün ve doğal bir ev halinde Bakanımıza seslenip 23 Nisan programına davet etti. Bakanımız etkinliğe katılırsa öğrencilerimiz çok mutlu olacak. "

Programda öğrencilerin çeşitli gösteri yapacağına işaret eden Pehlivan, "Canlı yayında yabancı öğrenciler, otizmli çocuklarımız ve 90 yaşındaki dedelerimiz şiir okuyarak performans sergileyecek. 3 kuşak bir araya gelecek. Yarışmalar da olacak program Erzurumlu sanatçıların konseriyle sonra erecek." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, 23 Nisan'da ülke genelinde farklı programlar olacağını belirterek, kendi programlarının öğretmen ve öğrencileri buluşturarak canlı olarak ülke ve yurt dışından katılımla yapılacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis 'Baby Shark' dansı ile evde kalan çocuklara moral verdi
20 Nisan 2020 12:37		 Koronavirüs, İstanbul'da nikah tarihlerini de etkiledi
20 Nisan 2020 12:26
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
20 Nisan 2020 12:15		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
20 Nisan 2020 12:10
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
20 Nisan 2020 11:37		 Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
20 Nisan 2020 11:17
Kapalı cezaevinde bir hükümlünün testi pozitif çıktı
20 Nisan 2020 10:32		 Hayırsever 10 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedi
20 Nisan 2020 10:27
Çatıdaki ineği gören gözlerine inanamadı
20 Nisan 2020 09:33		 Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor
20 Nisan 2020 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Polis 'Baby Shark' dansı ile evde kalan çocuklara moral verdi12:31 - Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı açılıyor12:29 - İçişleri'nden yaralanan belediye başkan ve eşine geçmiş olsun mesajı12:27 - AK Parti'li belediyelere 'Ramazan Ayı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi'12:26 - Koronavirüs, İstanbul'da nikah tarihlerini de etkiledi12:25 - Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrenciler açıklaması12:21 - PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı12:15 - Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü12:10 - Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu12:10 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
12:00 - Gün ortası döviz fiyatları11:54 - Beyinde aşırı alkol tüketimini kontrol eden bölge bulundu11:47 - Kovid-19'a karşı köyün sokaklarını termal suyla yıkıyorlar11:37 - Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi11:36 - PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi11:35 - Meclisin açılışının 100. yılına özel video11:26 - Diyanet'ten 'teravih namazı' açıklaması11:22 - Çocuklardan Ziya Selçuk'a yöresel şiveyle 23 Nisan daveti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
23 Nisan'da sokağa çıkma kararında son söz Erdoğan'ın
650 bin emekliye zamlı maaş
İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
Diyanet'ten 'teravih namazı' açıklaması
OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
şu an çalan şarkı 2
mercimek 1
iyileşmek 1
dornaz alfa 1
mem.net sözlük cafe 2
nostalji kuşağı 3
corona virüs zamanında kilo alınması 5
kendi ayakları üstünde durmak 3
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam