Meclisin açılışının 100. yılına özel video
|20 Nisan 2020 11:35
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılına özel hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Şentop, paylaşımında, Milli Mücadele'nin ve TBMM'nin 100. yılını kutladı.
Videoda, "İstiklal ve hürriyet için, savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara." vurgusu eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı.
Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.
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