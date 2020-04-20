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PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
 20 Nisan 2020 11:36
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PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinin Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat, yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler arasında roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman da bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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