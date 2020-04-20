Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
|20 Nisan 2020 11:37
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Survivor Panorama programına Dominik'ten bağlanan ve sunucuların sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Koronavirüs salgını nedeniyle Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşlarına yardım etmek için onlara uçak göndereceğini belirterek,
"Dışişlerinden beni aradılar, haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Ben de konuya baktım"dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda çok özverili çalıştığını belirten Ilıcalı,
"Burada Acun'u kullanmak istemek bile bir zeka. Teknik bir sorun olmazsa onları kurtarmaya çalışacağız. İnşallah bayrama evlerinde olurlar" diye konuştu.
Ilıcalı ayrıca programda şunları söyledi:
"Karayipler'de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara bir şekilde uçak yollamaya çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa uçak yollayıp onları Türkiye'ye göndermek istiyorum. Zor durumdalarmış, onu da öğrendim.
Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız olağanüstü çalışıyor. Öyle bir Dışişleri Bakanımız var ki, kendisini şahsen tanıyorum ve kefil olabilirim.
Sabahtan akşama kadar ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir şey yapmaya çalışan biri kendisi.
Dışişlerinden beni aradılar, öyle haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun'u kullanmak istemek bile bir zeka bana göre.
Onları nasıl alırız onun derdindeyiz. Oraya THY gitmiyor. Hat yok, öyle olunca da uçak inemiyor. Çocuklar orada kalmışlar. Dışişleri Bakanlığı'ndan bana ulaştılar. Ben de konuya baktım. Onları kurtarmaya çalışacağız. İnşallah bayrama evlerinde olurlar."
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