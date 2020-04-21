Sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışmak zorunda olanlar ek ücret alır mı?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisine aldığı bu dönemde, sağının kontrol altına alınabilmesi için ülkemizde de daha ilk vakanın görülmesiyle birlikte ciddi tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda son iki haftadır tüm büyükşehirlerimizde ve Zonguldak ilimizde hafta sonları sokağa çıkma yasağı tedbiri uygulanmakta.

Sokağa çıkma yasağının istisnaları elbette var. Başta sürecin en başından beri kuşkusuz en cefakar kesim olan sağlık çalışanları, basın işçileri veya açık tutulan fırınlarda çalışan işçiler gibi.

Bu çalışanlar, herkesin evinde kaldığı bu günlerde dışarı çıkıp günlük çalışma hayatına devam etmek zorunda olan kimseler. Peki bu günlerde çalışan işçiler, özlük hakları bakımından bir farklılığa sahip mi?

Genel olarak tüm özel sektörün işçi-işveren ilişkisini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunumuz, milli bayram veya ulusal tatil günleri çalışan işçilerin normal mesaileri yanında çalışılan her gün için bir günlük ücrete hak kazanmasını öngörmektedir. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir."

Bu noktada sokağa çıkma yasağı olduğu günler çalışanlar da ayrıca günlük ücrete hak kazanacak mıdır?

Sokağa çıkma yasağı, Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca halk sağlığını tehdit eden bir salgının varlığı dolayısıyla Devletin anayasal düzeyde bir yükümlülüğü olan genel sağlığı korumak görevi çerçevesinde aldığı bir tedbir niteliğindedir.

Bu çerçevede sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerin, hukuksal manada bir "tatil" günü olarak ilan edildiği gibi bir yoruma gidilemez. Bu yönde bir değerlendirme yargı kararlarında da yer almamaktadır. Dolaysıyla, sokağa çıkma yasağı bulunan günler bir tatil günü olmadığından, İş Kanunu anlamında özellik arz eden bir durum söz konusu değildir.

İçinde bulunduğumuz bu tarihi süreçte, kamu düzeninin ve toplumsal yaşamın aksamadan devam etmesi için çaba gösteren tüm vatandaşlarımız, önemli bir yükümlülük üstlenmiş olmaktadır.

Saygı ve sevgiyle..

Av. Çağrı ÜNSAL

Ankara Barosu

