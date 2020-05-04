Sağlık teknikeri mühendislikten mezun olursa maaşı değişir mi?

Soru: 2011 bir yılında bir üniversiteye sağlık teknikeri unvanında açıktan atama ile kpss den atandım. 2019 yılında elektrik-elektronik mühendisliğini bitirdim. Üst öğrenim ile ilgili görüş talebime YÖK verdiği cevapta bitirmiş olduğum lisans programının mesleki bir üst öğrenim olduğuna karar verdi. Zam ve tazminat ödemelerinin mühendisler için öngörülen oranda mı yoksa sağlık hizmetleri sınıfında yer alan 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli için öngörülen oranda mı yapılması gerekir?

Cevap: Kamu personelinin mali haklarının belirlenmesinde kural olarak personelin işgal ettiği kadro veya pozisyon unvanı esas alınmaktadır. Zam ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı kadro unvanına göre belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin zam ve tazminatları oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, henüz 2020 yılı için Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara (yan ödeme kararnamesi) ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmadı. En son 657 sayılı Kanunun 152. maddesine dayalı olarak 2006 yılında uygulanmak üzere yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar'ın (yan ödeme kararnamesi) uygulanma süresi o tarihten buyana her yıl yeniden uzatılmakta. Önümüzdeki günlerde 2006 tarihli kararnamenin 2020 yılı için de uygulanmaya devam edilmesine ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkmasını bekliyoruz.

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4/e maddesinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Hem Kararname hükmü hem de Tebliğ hükmünün ortak noktası, memurun mezun olduğu üst öğrenim sonucu ihraz ettiği unvanın bulunduğu hizmet sınıfı kapsamında bir unvan olması zorunluluğudur.

Bu hükümleri bir örnekle açıklamak gerekirse, teknik hizmetler sınıfındaki tekniker mühendislikten mezun olarsa mühendis zam ve tazminatından, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki bir tekniker ise diyetisyenlikten mezun olursa diyetisyen zam ve tazminatından yararlanabilir.

Soruda yer aldığı şekliyle Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki bir tekniker mühendislikten mezun olursa, -mühendis unvanının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında- üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanamayacaktır. Mühendis unvanına ilişkin zam ve tazminatlardan ancak mühendis kadrosuna atandığı takdirde yararlanabilecektir. Mühendis kadrosuna ise kurum içi unvan değişikliği sınavı yoluyla veya KPSS sonucuna dayalı yerleştirme sonucunda atama yapılabilecektir.