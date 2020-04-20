Beyinde aşırı alkol tüketimini kontrol eden bölge bulundu
|20 Nisan 2020 11:54
|Yazdır
Beyinde aşırı alkol kullanımını kontrol eden bölge keşfedildi.
ScienceDaily'nin haberine göre, Güney Caroline Tıp Fakültesinde görevli bir grup uzman fareler üzerinde beynin opioid reseptör sisteminin aşırı alkol tüketimini nasıl etkilediğine dair bir çalışma yürüttü.
Sonuçları "Neuropharmacology" dergisinin mayıs sayısında yayımlanacak, Ulusal Sağlık Enstitülerinin fon sağladığı araştırmada, beyinde motivasyon ve duygularla ilişkili hareketlerden sorumlu bölgede stres sinyali sistemini devre dışı bırakmanın, aşırı içki tüketimini azaltabileceği gözlendi.
Charleston Alkol Araştırma Merkezi yöneticisi Howard C. Becker liderliğindeki ekibin çalışma sırasında beyinde sıklıkla stres ve hoşnutsuzluk duygularıyla bağlantılı bir tür opioid reseptörü olan kappa opioid reseptörlerine (KORs) odaklandığı belirtildi.
Diğer opioid reseptörlerinin anti tezi kappa opioid-reseptörlerinin, çoğunlukla karşı-ödül sistemi olarak nitelendirildiği ifade edildi.
ABD Ulusal Aşırı Alkol Kullanımı ve Alkolizm Enstitüsüne göre, alkolizm riskini artıran aşırı alkol tüketimi, iki saat içinde yasal alkol zehirlenmesi limitine ulaşacak biçimde içki tüketme anlamına geliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Evden çıkamayan hasta için teletıp
20 Nisan 2020 07:10
|Madagaskar'da geliştirilen bitkisel kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
20 Nisan 2020 06:01
|Prof. Ovalı: 'Dornaz alfa' ilacı acilen klinik testlere alınmalı
17 Nisan 2020 00:43
|Rus Profesör: Türk doktorlar, virüs tedavisinde başarılı olacak
16 Nisan 2020 00:33
|Sağlıkçılara steril havayla solunum yapma imkanı sağlayacak cihaz geliştirildi
15 Nisan 2020 12:04
|Prof. Özdarendeli: Ülkemizdeki mutasyon, 5 ülkeden farklı
14 Nisan 2020 14:42
|Prof. Özdarendeli'den milli aşı için açıklama
08 Nisan 2020 14:57
|TTB'ye göre, hayat 9 hafta sonra normale döner
08 Nisan 2020 02:02
|Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım
05 Nisan 2020 21:28
|Koronavirüse karşı ultraviyole cihaz
04 Nisan 2020 09:03