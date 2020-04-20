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Sağlık muayenelerinde 'online' dönemi

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere gitmekten çekinen vatandaşlar için stratejiler geliştiren sağlık sektörü, görüntülü muayene dönemine geçti
 20 Nisan 2020 11:21
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Sağlık muayenelerinde 'online' dönemi

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gitmekten çekinen vatandaşlar için stratejiler geliştiren sağlık sektörü, görüntülü muayene dönemine geçti.

Kovid-19 vakalarının her geçen gün artması, hayatın birçok alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de yenilikçi çözümlere kapı araladı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Proje Direktörü Dr. Ali Yakut, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, zorunlu haller dışında hastanelere gidilmesinin önüne geçmek için görüntülü sağlık danışmanlığı hizmetinin yaygınlaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışlarının sınırlandırıldığını hatırlatan Yakut, evden çıkması ve hastaneye gitmesi istenmeyen ancak doktor desteğine ihtiyaç duyan hastaların görüntülü sağlık hizmetinden yararlanmaya başladığını anlattı. Yakut, söz konusu uygulamadan, büyükşehirler arasında seyahat kısıtlamasına takılan uzak mesafedeki hastaların da yararlanabildiğine dikkati çekti.

Yakut, Lokman Hekim Sağlık Grubunun heryerdesaglik.com platformu üzerinden bu hizmeti sunduğunu belirterek, diyetisyen ve psikolog hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda görüntülü muayene yapıldığını kaydetti. Yakut, bu dönemde görüntülü muayenelerin yanı sıra evde bakım hizmetlerine olan talebin de arttığını vurguladı.

- Doktor ile hastası görüntülü konuşuyor

Doktor ve hastasını hastane ortamından uzak, evlerinde bir araya getiren görüntülü muayene hizmetinin detaylarına ilişkin bilgi veren Yakut, "Görüntülü muayene randevusu dijital ortamda tek tuşta oluşturulabiliyor. Doktor ve hastanın uygun olduğu bir anda görüntülü muayene gerçekleşiyor. Hekim, görüşme öncesinde hastanın tüm verilerine kendi sistemi üzerinden erişebiliyor." dedi.

Ali Yakut, hasta ve doktor arasındaki iletişimin görüntülü görüşme sonrasında da devam ettiğini belirterek, ihtiyaç halinde mesajlaşarak da hastanın kafasındaki soruları hekime iletebildiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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