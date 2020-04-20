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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Solmaz Övünç: İnşallah oğlum gelecek, buradan davullu zurnalı çıkacağım"- Baba Abdullah Demir:- "231 sene de olsa buradan çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz"
 20 Nisan 2020 12:10
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 231'inci gününe girdi.

- "Oğlumu çok özledim"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, çocuğuna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Onlarda biraz vicdan, merhamet varsa oğlumu verirler. HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu çok özledim. Oğlum dön gel. Gelirsen kurban keseceğim, mevlit vereceğim. Bu hasret beni bitirdi."

Övünç oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak "HDP'yi affetmeyeceğim. Öbür dünyada onlar bunun hesabını verecek. İki elim HDP'lilerin yakasında olacak. İnşallah oğlum gelecek, buradan davullu zurnalı çıkacağım." dedi.

- "Canımızı aldılar"

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir de 5 yıldır evladına hasret olduğunu aktardı. Oğluna kavuşmayı ümit ettiğini ifade eden Demir, çocuğunu almadan eylemini sonlandırmayacağını söyledi. Demir, HDP'ye tepkisini dile getirerek, "231 sene de olsa buradan çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Canımızı aldılar. Bu insanlarda (HDP) vicdan, merhamet var mı? Buraya siyaset yapmaya gelmedik, canlarımızı istiyoruz. Her gün bizim için ölüm. Ne gecemiz ne gündüzümüz ne de düğünümüz var." dedi.

Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu kaydeden Demir, "Canımızı getirsinler başka bir şey istemiyoruz. Onları Allah'a havale ediyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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