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Danıştay, fazla vergiye dair kararda, düzeltme istemini reddetti

Danıştay 9. Dairesi, maaş ve fazla mesai farklı işverenler tarafından ödendiği için maaş matrahının birleştirilerek yüksek vergi oranı uygulanması sonucunu doğuran işlemin iptaline dair kararda, Ticaret Bakanlığının düzeltme istemini reddetti.
 24 Nisan 2020 10:15
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Danıştay, fazla vergiye dair kararda, düzeltme istemini reddetti

Ticaret Bakanlığında yaşanan olayda, bir personel, fazla çalışma ücreti ile maaş matrahlarının birleştirilmesi ve tek vergileme yapılmasının dava etmiştir.

Vergi Mahkemesi, fazla çalışma ücreti Gümrük Müdürlüğünden, maaş ise Maliye Bakanlığı bütçesinden ödendiği gerekçesiyle, işverenlerin farklı olduğunu, bu nedenle de matrahların birleştirilemeyeceğine karar vermiştir.

Vergi Mahkemesinin bu kararı Danıştay 9. Dairesince onaylanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Danıştay 9. Dairesine başvurarak "karar düzeltme" isteminde bulunmuştu. Danıştay 9. Dairesi karar düzeltme talebini reddetmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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