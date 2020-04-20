İçişleri'nden yaralanan belediye başkan ve eşine geçmiş olsun mesajı
çişleri Bakanlığı, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
|20 Nisan 2020 12:29
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İçişleri Bakanlığı, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel 'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltındadır. Burdur Valiliğimiz gelişmeleri soruşturmanın selametini de gözeterek kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
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