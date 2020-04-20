Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı açılıyor
|20 Nisan 2020 12:31
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Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferans yöntemi ile katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane ile ilgili canlı yayında brifing aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettni Koca şunları söyledi:
Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.
Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.
Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.
Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.
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