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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.479,00 lira oldu.
 20 Nisan 2020 12:43
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.479,00 lira oldu.

Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,40 377,60 373,00 373,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.487,00 2.508,00 2.458,00 2.479,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 340,00 344,00
Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.402,00 2.422,00
Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.201,00 1.211,00
Çeyrek Ziynet 608,00 613,00 601,00 606,00
Anadolu Ajansı
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