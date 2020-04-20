Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.479,00 lira oldu.
|20 Nisan 2020 12:43
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 373,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.479,00 lira oldu.
Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,40
|377,60
|373,00
|373,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.487,00
|2.508,00
|2.458,00
|2.479,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|340,00
|344,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.430,00
|2.450,00
|2.402,00
|2.422,00
|Yarım Ziynet
|1.215,00
|1.225,00
|1.201,00
|1.211,00
|Çeyrek Ziynet
|608,00
|613,00
|601,00
|606,00
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