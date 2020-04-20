'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'

Bakan Mustafa Varank, milli ve yerli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Varank şunları söyledi:

Biz bu cihazları şuan salgınla mücadele eden tüm ülkeler için ürettik. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil, yardım eden bir ülke olmak bizleri gururlandırıyor.

14 gibi kısa bir sürede, seri üretime bandından ilk yerli ve milli solunum cihazını indirdiler. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık

Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir.

Ülkemizin ihtiyacı olmadığı durumlarda bu cihazlar rahat bir şekilde diğer ülkelere de gönderilebilir.

Solunum cihazını üreten 4 paydaşın yaptığı açıklamalar:

Biosis Genel Müdürü Cemal Bey: 2012 yılında Sanayi Bakanlığının desteğiyle başlamıştık. 2017'de ticari hale getirdik. Bu ekosistemde bize fırsat sunan herkese teşekkür ediyoruz.

Baykar'dan Selçuk Bey: Projeyi 1 ay kadar önce size sunduğumuzda, inanıyorum Türk mühendislerini en hızlısını yapar demiştiniz. İlk ürünleri hazırladık. Milli seferberlik ruhuyla yapıldı. Mühendislerimiz "Bizi odaya kapata, üretene kadar çıkarmayın" demişti. Savunma sanayinden yerlilikte %70'e geldik. İnşallah medikal cihazlarda da bunu yakalayacağız. Dışardan temin edilemeyen komponentleri dahi ürettik. 120'den fazla mühendis çalıştı. Herkese teşekkür ediyorum.

Arçelik: Hayatımızın en gurur verici anı. 4 haftada seri üretime geçer hale geldik. Sağlık Bakanlığı, Koç Holding inanılmaz destek oldular. Arçelik'ten 100 mühendis en keyif verici uykusuz geceleri yaşadı. Bu projede yer almak bizim için gurur verici. Bu yolu açan herkese teşekkür ediyorum.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bey: Savunma sanayimizin başarısı bütün dünyaca gıptayla izleniyor. Türk Sanayicisine siz güvendiniz. Çok anlamlı bir ürün ortaya çıkmış oldu. Teknolojide Baykar ve Aselsan'ın, üretimde de Arçelik'in sorumluluk almasıyla bu ürünü üretebildik.