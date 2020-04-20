İspanya'da koronavirüsten ölüm artış hızındaki düşüş sürüyor
|20 Nisan 2020 13:05
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İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Ülkede dün 410 kişinin hayatını kaybettiği salgında bugün 399 kişi yaşamını yitirdi.
Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm artış hızındaki düşüşün devam ettiği İspanya'da, 22 Mart'tan sonra ilk kez günlük ölü sayısı 400'ün altına indi.
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı.
Bakanlık salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 852'ye yükseldiğini bildirdi.
Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 266 artışla toplamda 200 bin 210 oldu.
Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 230 artışla 80 bin 587'ye çıktı.
Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.
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