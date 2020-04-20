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Ekonomistlerden MB'den faiz indirimi beklentisi

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-100 baz puan arasında yer aldı
 20 Nisan 2020 13:08
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Ekonomistlerden MB'den faiz indirimi beklentisi

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 15 ekonomistin 11'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

Ekonomistlerden biri 100 baz puan, 3'ü 75 baz puan, 6'sı 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını, 4 ekonomist ise TCMB'nin, PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.

17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.
Anadolu Ajansı
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