Ekonomistlerden MB'den faiz indirimi beklentisi

CB KÜLTÜR POLİTİKALARI KURULUNDAN TÜRKÇE KELİME ÖNERİLERİ Kurul, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filyasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımını önerdi