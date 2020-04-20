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Doktor çiftten maskeli, önlüklü, stetoskoplu nikah

Korona virüsle en ön saflarda mücadele eden doktor çift, salgın günlerinde hayatlarını birleştirdi. Korona virüse rağmen hayatlarını birleştiren anestezi uzmanı ile genel cerrah çift, beyaz önlük ve stetoskopları ile mutluluğa Çekmeköy Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende 'evet' dedi. Doktor çift, nikahın ardından görevlerine dönecek.
 20 Nisan 2020 13:22
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Doktor çiftten maskeli, önlüklü, stetoskoplu nikah

Korona virüsle en ön saflarda mücadele eden doktor çift, salgın günlerinde hayatlarını birleştirdi. Korona virüse rağmen hayatlarını birleştiren anestezi uzmanı ile genel cerrah çift, beyaz önlük ve stetoskopları ile mutluluğa Çekmeköy Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende 'evet' dedi. Doktor çift, nikahın ardından görevlerine dönecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüs salgınına karşı yoğun iş temposunda en ön saflarda çalışan Anestezi Uzmanı Elif Akova ve Genel Cerrah Alişan Berk Deniz çifti, salgına rağmen hayatlarını birleştirdi. Çekmeköy Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende önlükleriyle ve stetoskoplarıyla birlikte gelen doktor çift, mutluluğa 'evet' dedi. Sosyal mesafe kuralına da dikkat edilen nikah merasiminde, hem çiftin ve hem de nikah şahitlerinin maske takarak önlem aldıkları görüldü.

Anestezi Uzmanı Elif Akova, "Heyecanlıyız. Böyle bir dönemde olması bir miktar canımızı sıkmış olsa da hayat devam ediyor. Önlemlerimizi alarak belli kısıtlamalar çerçevesinde nikahımızı gerçekleştireceğiz. Heyecanlıyız, buruk bir mutluluk var diyebiliriz. Tekrar göreve devam edeceğiz. Bütün planlar ertelendi. Yapabildiğimiz bu. En azından nikahımızı gerçekleştirip görevimize devam edeceğiz" dedi.

Genel Cerrah Alişan Berk Deniz, "Mutluyuz tabii ki. Sadece önlemler olması maske vesaire birazcık garip hissettiriyor. Ama böyle bir yola çıktığımız için, böyle bir karar verdiğimiz için çok mutluyuz. Biraz gecikerek oldu, düğün vardı o ertelendi" diye konuştu.

Nikahın sonunda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın mesajı evlenen çifte iletildi.

Doktor çift, nikahlarının hemen ardından korona virüsle mücadeleye kaldıkları yerden devam etmek üzere görevlerinin başına döndü.
İhlas Haber Ajansı
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