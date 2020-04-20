1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta sayısı 46'ya yükseldi
 20 Nisan 2020 13:27
Yazdır
Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta sayısı 46'ya yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne giden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahallenin Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı anımsatıldı. Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğu bilgisini gizleyen muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede koronavirüslü hastaların tespiti için sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda özel çalışma alanı haline getirilen mahallede yapılan testler sonucunda koronavirüs vaka sayısı 46'ya yükseldi. Öte yandan Örmetaş Mahallesi'nin 9 hane 75 nüfuslu Poyrazalan mezrası da salgının yayılmaması için karantinaya alındı. Poyrazalan mezrasında şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Açıklamada, Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Saray ilçelerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 8 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ailesini ihbar etmişti, Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
20 Nisan 2020 14:31		 Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü
20 Nisan 2020 14:10
Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı
20 Nisan 2020 14:04		 15 yıllık hemşire koronayı yendi
20 Nisan 2020 14:00
İki kez karantinadan kaçtı, pişman olup geri döndü
20 Nisan 2020 13:55		 Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu
20 Nisan 2020 13:48
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
20 Nisan 2020 13:34		 Koronavirüs hastası yaşlı çiftin hayvanlarına özenle bakılıyor
20 Nisan 2020 13:30
Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
19 Nisan 2020 21:00		 İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım
19 Nisan 2020 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:24 - Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı14:19 - Arazi için ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı14:13 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir14:10 - Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü14:06 - Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi14:06 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den memurlar.net'e önemli açıklamalar14:04 - Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı14:00 - 15 yıllık hemşire koronayı yendi13:55 - İki kez karantinadan kaçtı, pişman olup geri döndü13:51 - Önce birbirlerine sonra yayaya çarptılar: 1 ölü
13:48 - Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu13:43 - Hoparlördeki arızanın tamiri kumruların yumurtadan çıkmasını bekleyecek13:41 - Kamu kurumlarının maske talebini DMO karşılayacak13:40 - FETÖ sanığı eski teğmene etkin pişmanlık indirimi13:34 - Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı13:30 - Koronavirüs hastası yaşlı çiftin hayvanlarına özenle bakılıyor13:27 - Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor13:22 - Doktor çiftten maskeli, önlüklü, stetoskoplu nikah
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
650 bin emekliye zamlı maaş
23 Nisan'da sokağa çıkma kararında son söz Erdoğan'ın
İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
iyileşmek 1
kendi ayakları üstünde durmak 3
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 2
mercimek 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 3
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
la casa de papel 2
nostalji kuşağı 3
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam