Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor
|20 Nisan 2020 13:27
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Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta sayısı 46'ya yükseldi.
Valilikten yapılan açıklamada, 7 Nisan'da İstanbul'dan Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'ne giden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahallenin Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı anımsatıldı. Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğu bilgisini gizleyen muhtar Mikail Duman'ın görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mahallede koronavirüslü hastaların tespiti için sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda özel çalışma alanı haline getirilen mahallede yapılan testler sonucunda koronavirüs vaka sayısı 46'ya yükseldi. Öte yandan Örmetaş Mahallesi'nin 9 hane 75 nüfuslu Poyrazalan mezrası da salgının yayılmaması için karantinaya alındı. Poyrazalan mezrasında şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır."
Açıklamada, Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Saray ilçelerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 8 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sürdüğü bildirildi.
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