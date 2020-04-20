Koronavirüs hastası yaşlı çiftin hayvanlarına özenle bakılıyor
|20 Nisan 2020 13:30
|Yazdır
Adana'nın Kozan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı çiftin sahipsiz kalan hayvanlarının bakımını, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile köy muhtarı yapıyor.
İlçeye bağlı kırsaldaki Eskimantaş Mahallesi'nde 65 yaş üstü karı koca, Kovid-19 nedeniyle Kozan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Bunun üzerine, yaşlı çiftin 7 büyükbaş, koyun ve keçi olmak üzere 20 küçükbaş hayvanı, 15 tavuğu ve 1 eşeği sahipsiz kaldı.
Durumdan haberdar olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy muhtarı Mustafa Aköz ile hayvanların bakımını yapmaya başladı.
Kozan Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı çiftin köylerinde bir akrabası olduğunu ancak aralarında dargınlık nedeniyle hayvanların bakımını kendilerinin üstlendiğini belirtti.
Hayvanların tamamına özenle baktıklarını anlatan Erdoğan, "Büyükbaş hayvanların her gün süt sağımı, yemlenmesi, su ihtiyaçlarının giderilmesi ve ahırın temizlenmesi; küçükbaş hayvanların her gün otlatılması ve su ihtiyaçlarının giderilmesi; eşek ve tavukların yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, ayrıca sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir." dedi.
Erdoğan, müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler Kemal Bozlu ve Ali Bozdoğan'ın, her gün muhtar Aköz ile hayvanların bakımını yaptıklarını belirterek "Muhtar o gün için bu işleri kendisi yaparsa personelimize haber veriyor, gitmiyoruz. Diğer halde personelimiz günlük olarak bu işlemleri yapıyor." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ailesini ihbar etmişti, Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
20 Nisan 2020 14:31
|Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü
20 Nisan 2020 14:10
|Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı
20 Nisan 2020 14:04
|15 yıllık hemşire koronayı yendi
20 Nisan 2020 14:00
|İki kez karantinadan kaçtı, pişman olup geri döndü
20 Nisan 2020 13:55
|Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu
20 Nisan 2020 13:48
|Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
20 Nisan 2020 13:34
|Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor
20 Nisan 2020 13:27
|Tarihi gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
19 Nisan 2020 21:00
|İmamoğlu: 500 bin ton asfaltı sehven yazdım
19 Nisan 2020 19:31