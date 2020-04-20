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FETÖ sanığı eski teğmene etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski teğmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
 20 Nisan 2020 13:40
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FETÖ sanığı eski teğmene etkin pişmanlık indirimi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski teğmene etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan C.Y. ve avukatı katıldı.

Meslekten ihraç edilen sanık C.Y, savunmasında 2009 yılında Elazığ'da FETÖ/PDY'ye ait eve gittiğini ve evde kendisine örgüt elebaşına ait kasetlerin izletildiğini söyledi.

FETÖ içinde kendisiyle ''Ahmet'' kod adlı örgüt abisinin ilgilendiğini ve ''Ali'' kod adını kullandığını belirten sanık, şu beyanlarda bulundu:

"2015 yılında İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığını kazandım. Elazığ'da sorumluluğumu üstlenen örgüt abisi ''Ahmet'' benimle irtibat kurarak görüşmek istediğini söyledi. İzmir'de bir evde Ahmet ile görüştüğümüzde bana, 'Askeriye içinde açıktan namaz kılma, ima yoluyla namazını kıl.' dedi. Bunu üzerine kızdım ve artık görüşmek istemediğimi belirttim. Bu örgüt içinde bulunduğum için pişmanım. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim.''

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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