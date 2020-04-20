Hoparlördeki arızanın tamiri kumruların yumurtadan çıkmasını bekleyecek
|20 Nisan 2020 13:43
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde belediye hoparlöründeki arızanın giderilmesi için direğe tırmanan işçilerin kumru yuvası ve yumurtalarını görmesi üzerine belediye, tamiratı kuşlar yuvadan uçtuktan sonraya erteledi.
Beylerbeyi Mahallesi'ndeki hoparlörde arıza yaşanması üzerine belediye ekibi mahalleye gitti.
Buradaki direğin üzerine çıkan ekip, arızalı hoparlörün üzerinde bir kumru yuvasıyla karşılaştı. İçinde yumurtaların da bulunduğu yuvayı gören ekip, yuva bozulmadan tamiratın mümkün olmaması nedeniyle durumu Belediye Başkanı Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'a bildirdi.
Özbaş, hoparlördeki tamiratı, yumurtadan yavrular çıkıp uçana kadar erteleme kararı aldı.
Sosyal medya hesabından kumru yuvasının fotoğrafıyla açıklama yapan Belediye Başkanı Özbaş, "İlçemizdeki tüm mahallelerimizde duyuru için kullandığımız bir hoparlör sistemimiz var. Beylerbeyi Mahallemizde küçük bir arıza vardı ve ekiplerimiz tamirat için gittiklerinde bu manzara ile karşılaştılar. Tamirat, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar iptal. Böylesine tatlı bir anneyi rahatsız edemeyiz." ifadelerini kullandı.
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