Kamu kurumlarının maske talebini DMO karşılayacak
|20 Nisan 2020 13:41
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Devlet Malzeme Ofisi, Kamu kurumlarının maske talebini karşılayacak. Kamu kurumlarının bugün saat 19.00'a kadar başvuru yapıp, talepte bulunmaları gerekiyor.
DEVLET MALZEME OFİSİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA
Maske ve Tulum Tedariki İle Dağıtımı
Yeni Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske talepleri, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nce (DMO) elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca, söz konusu taleplerin en geç 20/04/2020 tarihi Pazartesi günü Saat 19:00'a kadar https://www.dmo.gov.tr adresinden "DMO Müşteri Hesaplarına" giriş yapılarak Maske Talep Formu (https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Covid/MaskeTalep) sayfasından bildirilmesi gerekmektedir.
DMO Müşteri Hesabı olmayan Kamu kurum ve kuruluşları https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Uyelik/MusteriKayit adresinden üyelik başvuru formunu düzenlemek suretiyle kayıt olabileceklerdir.
Kurumunuz Için Maske Talebinde Bulunmak Istiyorsanız Lütfen Tıklayınız.
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