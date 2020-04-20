1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu kurumlarının maske talebini DMO karşılayacak

Devlet Malzeme Ofisi, Kamu kurumlarının maske talebini karşılayacak. Kamu kurumlarının bugün saat 19.00'a kadar başvuru yapıp, talepte bulunmaları gerekiyor.
 20 Nisan 2020 13:41
Yazdır
Kamu kurumlarının maske talebini DMO karşılayacak

Devlet Malzeme Ofisi, Kamu kurumlarının maske talebini karşılayacak. Kamu kurumlarının bugün saat 19.00'a kadar başvuru yapıp, talepte bulunmaları gerekiyor.

DEVLET MALZEME OFİSİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Maske ve Tulum Tedariki İle Dağıtımı

Yeni Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske talepleri, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nce (DMO) elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, söz konusu taleplerin en geç 20/04/2020 tarihi Pazartesi günü Saat 19:00'a kadar https://www.dmo.gov.tr adresinden "DMO Müşteri Hesaplarına" giriş yapılarak Maske Talep Formu (https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Covid/MaskeTalep) sayfasından bildirilmesi gerekmektedir.

DMO Müşteri Hesabı olmayan Kamu kurum ve kuruluşları https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Uyelik/MusteriKayit adresinden üyelik başvuru formunu düzenlemek suretiyle kayıt olabileceklerdir.

Kurumunuz Için Maske Talebinde Bulunmak Istiyorsanız Lütfen Tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'nın 3. pisti için resmi başvuru yapıldı
20 Nisan 2020 12:46		 Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı açılıyor
20 Nisan 2020 12:31
İçişleri'nden yaralanan belediye başkan ve eşine geçmiş olsun mesajı
20 Nisan 2020 12:29		 Kovid-19'a karşı köyün sokaklarını termal suyla yıkıyorlar
20 Nisan 2020 11:47
Diyanet'ten 'teravih namazı' açıklaması
20 Nisan 2020 11:26		 Sağlık muayenelerinde 'online' dönemi
20 Nisan 2020 11:21
OGM, boş orman işletme şeflikleri için, naklen tercih alacak
20 Nisan 2020 11:16		 THY dev tahliye operasyonuna başladı
20 Nisan 2020 11:01
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
20 Nisan 2020 10:58		 600 haneli köy karantina altına alındı
20 Nisan 2020 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:31 - Ailesini ihbar etmişti, Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi14:24 - Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı14:19 - Arazi için ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı14:13 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir14:10 - Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü14:06 - Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi14:06 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den memurlar.net'e önemli açıklamalar14:04 - Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı14:00 - 15 yıllık hemşire koronayı yendi13:55 - İki kez karantinadan kaçtı, pişman olup geri döndü
13:51 - Önce birbirlerine sonra yayaya çarptılar: 1 ölü13:48 - Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu13:43 - Hoparlördeki arızanın tamiri kumruların yumurtadan çıkmasını bekleyecek13:41 - Kamu kurumlarının maske talebini DMO karşılayacak13:40 - FETÖ sanığı eski teğmene etkin pişmanlık indirimi13:34 - Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı13:30 - Koronavirüs hastası yaşlı çiftin hayvanlarına özenle bakılıyor13:27 - Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
650 bin emekliye zamlı maaş
23 Nisan'da sokağa çıkma kararında son söz Erdoğan'ın
İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs zamanında kilo alınması 7
corona virüs vaka sayısı 1
hayat eve sığar uygulaması 3
luppo 1
zavadak dayı 2
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
gram altın 2
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 3
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 2
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam