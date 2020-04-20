Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu
|20 Nisan 2020 13:48
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 65 yaşındaki hasta, elindeki bastonla sağlık çalışanlarının halayına katılarak güle oyna taburcu oldu.
Nusaybin ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ahmad Ak, yüksek ateş ve kuru öksürük belirtileri göstermesi üzerine hastaneye gitti. Ak'a yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı. Nusaybin Devlet Hastanesinde 17 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ahmad Ak'a tekrar yapılan korona virüs testleri negatif çıktı. 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra korona virüsü yenen ve sağlığına kavuşan Ak'ı sağlık çalışanları halay çekerek alkışlar eşliğinde evine uğurladı. Baston yardımıyla yürüyebilen Ak ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu sağlık çalışanlarına elindeki bastonuyla halay ile eşlik ederek yaşadı.
Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ak, önlemler kapsamında evinde 14 izolede kalacağı öğrenildi.
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