15 yıllık hemşire koronayı yendi
|20 Nisan 2020 14:00
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kavak Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan 45 yaşındaki Hemşire Müberra Nergiz, korona virüsü yenerek çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
Nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle 7 gün önce çalıştığı hastaneye başvuran Hemşire Müberra Nergiz'e yapılan testler sonucunda kovid-19 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası yine çalıştığı Kavak Devlet Hastanesinde mesai arkadaşları tarafından tedavi edilen Hemşire Müberra Nergiz, 7 günlük tedavi sonrası 14 gün izolasyon önerileriyle taburcu edildi.
Mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçerek taburcu olan Hemşire Müberra Nergiz, "Kovid-19 hastalığını yendiğim için çok mutluyum. Tedavimi yapan hekimime, Sağlık Müdürümüz Muhammet Ali Bey'e, Başhekimime, Sağlık Hizmetleri Müdürümüz Azize Hanıma ve serviste çalışan diğer arkadaşlarıma, acil servis sorumlumuz Sinan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Moralim yüksek olmasaydı bu kadar çabuk iyileşemezdim. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
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