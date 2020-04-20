1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını bildirdi.
 20 Nisan 2020 14:06
Yazdır
Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki koronavirüs testinin pozitif çıktığını, son iki testin ise negatife döndüğünü belirtti.

Yüce Allah'ın inayeti ve vatandaşların duası ile dünya ve Türkiye için çok büyük tehdit olan bu virüsü yenmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada herkesin imrendiği sağlık sistemini ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı arz ederim. Tedavim sürecindeki doktorlarım Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Üney, Uzman Dr. Pelin Korkmaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Olcaytürk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yüce Türk milletinin bir ferdi olarak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve valisi olmaktan her daim onur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim."

Bilgin, tedavi sürecinin ardından ihtiyacı olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazma bağışında bulunacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
20 Nisan 2020 14:13		 Doktor çiftten maskeli, önlüklü, stetoskoplu nikah
20 Nisan 2020 13:22
Fethiye'de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
19 Nisan 2020 20:24		 Sakarya'da polis memuru vatandaşın tarlasını sürdü
19 Nisan 2020 20:10
Koronavirüsü yenince alkışlarla taburcu edildi
19 Nisan 2020 18:18		 Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
19 Nisan 2020 18:13
Din görevlileri hayvan otlattı, çatı tamir etti
19 Nisan 2020 17:23		 Hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinci
19 Nisan 2020 15:44
'Evde kalmayanlar, virüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü görebilse'
19 Nisan 2020 12:21		 Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi
19 Nisan 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:31 - Ailesini ihbar etmişti, Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi14:24 - Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı14:19 - Arazi için ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı14:13 - Bilim Kurulu Üyesi: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir14:10 - Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü14:06 - Kırklareli Valisi koronavirüsü yendi14:06 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den memurlar.net'e önemli açıklamalar14:04 - Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı14:00 - 15 yıllık hemşire koronayı yendi13:55 - İki kez karantinadan kaçtı, pişman olup geri döndü
13:51 - Önce birbirlerine sonra yayaya çarptılar: 1 ölü13:48 - Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu13:43 - Hoparlördeki arızanın tamiri kumruların yumurtadan çıkmasını bekleyecek13:41 - Kamu kurumlarının maske talebini DMO karşılayacak13:40 - FETÖ sanığı eski teğmene etkin pişmanlık indirimi13:34 - Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı13:30 - Koronavirüs hastası yaşlı çiftin hayvanlarına özenle bakılıyor13:27 - Muhtarın hasta gizlediği mahallede vaka sayısı artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna cevap
'Türkiye, parası verilse dahi alınamayacak cihazı üretti'
Dışişleri Bakanlığı, Acun Ilıcalı'dan yardım istedi
Altından kazanan ev ve araba alıyor
Mehmet Görmez'in annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Milyonlarca memurun özlük hakları eski kararnameyle yürüyor
Umut veren korona tablosu! Artış hızı yüzde 4'e düştü
650 bin emekliye zamlı maaş
23 Nisan'da sokağa çıkma kararında son söz Erdoğan'ın
İlçe belediye başkanı ve eşi silahlı saldırıya uğradı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iran'da civcivlerin diri diri gömülmesi 6
iyileşmek 1
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
corona virüs vaka sayısı 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 3
zavadak dayı 2
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 2
kendi ayakları üstünde durmak 3
yazmak 1
SON İLANLAR
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Arş. Ens. Geçiciİşçi Alım İlanı
Talas Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Biga Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam