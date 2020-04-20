Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den memurlar.net'e önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen'in sorularını cevaplandırdı.

Pakdemirli, Türkiye'de kesinlikle gıda arzında bir sıkıntının olmadığını belirtti. Mahsullerin tarlada kaldığı iddialarını yalanladı. Bu tür haberlerin tamamen spekülatif haberler olduğunu söyledi.

Bakanlığın personel alımına ilişkin ise Pakdemirli, 2 bin 153 personel alacağımızı duyurduk. Bakanlık ve bağlı kuruluşlara ihtiyaçlar dahilinde personel alımına devam edeceğiz dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'YE SORDUĞUMUZ SORULAR VE CEVAPLARI

Koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde sıkıntı yaşanacağı belirtiliyor. Örneğin ayçiçek yağında sıkıntı yaşayabiliriz deniyor. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?

Çin'de başlayıp neredeyse bütün dünyada etkili olan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgını tarım ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bakanlık olarak, mevcut tarımsal üretimimizin, özellikle arz açığı olan ürünlerin üretiminin artırılması gayesiyle ilave tedbirler alıyoruz ve uygulamaya geçiriyoruz. Bu anlamda nadasa bırakma gibi çeşitli nedenlerle boş kalan ve hazineye ait kullanılmayan tarım alanlarını üretime kazandırıyoruz. Bu alanların üretime kazandırılmasıyla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde artışlar sağlanacak.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız ile işbirliği halinde tarım ve gıda ürünlerinin arz/talep/fiyat dengesini günlük takip ediyor, üretim arzının sağlanmasının yanında ithalat ve ihracatı da yakından takip ediyor, ivedilikle tedbirleri devreye sokuyoruz.

Türkiye'de gıda kıtlığı yaşanır mı?

Türkiye, tarımsal üretim büyüklüğü açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.

Temel gıda ürünlerde üretim miktarımız yurt içi ihtiyacı karşılayacak seviyededir. Hububat, bakliyat, et, süt gibi gıda maddelerinde hiçbir sıkıntımız bulunmuyor.

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde dünya liderliğimiz devam ediyor.

Ülkemiz, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci; haşhaş, kavun, karpuz ve mercimek üretiminde ikinci; antepfıstığı, kestane, vişne, salatalık ve ceviz üretiminde ise üçüncüdür.

Buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız.

Meyve üretiminde dünyada 5'inci, sebze üretiminde ise 4'üncüyüz.

Tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak stok durumu ve fiyat değişimleri günlük olarak takip ediliyor. Vatandaşımız merak etmesin. Gereken tüm tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz.

Mahsullerin tarlada kaldığı ve yeni ekimlerin yapılamadığı söyleniyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

Böyle bir durum söz konusu değildir. Tamamen spekülatiftir. Tarımsal üretimimizin virüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için; çitçilerimizin ekim, dikim, gübreleme, sulama ve bakım faaliyetlerini yürütebilmeleri için tarlaya, seraya, ahıra ulaşmalarını sağlamak amacıyla başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan için üreticilerimizin erişim ve dolaşımını engelleyecek bir durum söz konusu değildir.

Aynı şekilde, mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verildi. Hijyen ve sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip ediliyor. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemler alınıyor.

Ayrıca hasat edilen ürünlerin pazara arzının kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasına yönelik lojistik imkanların sağlanması için de gerekli tedbir alınıyor.

Diğer taraftan Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve gıda sektörümüzün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildi. Bu konuda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüşüyoruz.

Sonuç itibariyle tarımsal üretim, hasat ve gıda arzıyla ilgili herhangi bir sorunumuz bulunmuyor.

Ekilmeyen araziler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Mevcut ekim ve dikim faaliyetleri devam ederken çeşitli nedenlerden dolayı nadasa bırakılan, ekilmeyen tarım arazilerini de üretime kazandırıyoruz. Boş bırakılan bu tarım arazileri hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerin ekilmesi suretiyle tarımsal üretimimiz artacak ve ülke ekonomimize katkı sağlanacak.

Bu kapsamda, "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" programıyla yazlık ekiliş yapılabilecek alanlarda, mevsim itibariyle ekilecek olan tohumları çiftçilerimize dağıtmaya başladık. Tohum bedelinin yüzde 75'ini hibe olarak veriyoruz.

Uygulamayla 6.700 ton sertifikalı buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği, çeltik tohumları 21 ilde, 364 bin dekar alanda ekilecek ve ülke ekonomimize ilave 220 milyon lira değer katmış olacağız.

Ayrıca kullanılmayan hazine arazilerini de üretime kazandıracağız. Bu çalışmalarımızı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Bu çerçevede, hazineye ait kullanılmayan tarım arazilerini, örnek ekilişler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz. Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız.

Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Sayın Bakanımız bir 8 milyon metrekarelik bir alanı ilettiler. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünler ekilecek.

Çiftçilerimiz, bu arazileri bedelsiz olarak örnek yaz ekilişler için kullanacak. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak.

Kullanılmayan Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilerimiz, yapılacak olan puanlama sistemiyle bu arazilerde ekim yapabilecek. Bu uygulamada kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık tanınıyor.

Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanların yanında atıl tarım arazilerinin üretime kazandırmış olacağız.

Bakanlık bütçemizin yüzde 54,5'ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık .

2020 yılı tarımsal destekleme bütçemizin yarıdan fazlası olan toplam 22 milyar liranın 10,5 miyar liralık destekleme ödemesini de, bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık.

Ayrıca; geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla, çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da, doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle; Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler biçsinler, biz çiftçimizin üreticimizin arkasındayız.

Üreticilerimizin tarlada, serada ürünü; eti, sütü elinde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız.

Sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrası market raflarının boşaldığını görüyoruz. Bu raflar hemen doluyor mu?

Bu hastalığın şuanda tek ilacı ve kurtuluşu; evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı beslenmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve ruh sağlığımıza da dikkat etmektir.

Hamdolsun ki; Covid-19 süreci dünyada hiç gündeme gelmeden önce de gıda arz güvenliği noktasında çok iyi durumdaydık. Süreçle birlikte ise tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık. Yeterli stoklarımız olduğu için marketlerimizde raflar hiç boş kalmadı. Şuan itibariyle gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir.

Yine tahıl stoklarımız da şu an için yeterli seviyededir. 2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere, başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda.

Tabi bu güçlü tarım ve orman altyapısını oluşturabilmek için, son 17 yılda elimizden gelen çabayı gösterdik.

Bu kapsamda; Tarımsal hasılamızı yüzde 645 artırarak, 275 milyar liraya çıkardık.

Çiftçilerimize, üreticilerimize 308 milyar liralık tarımsal destek sağladık. 565 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Tohumluk üretimimizi 8 kat, Tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık.

Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik.

İnşallah 3. Tarım-Orman Şürasında aldığımız kararların hayata geçirilmesiyle, tarımsal alt yapımızı daha da güçlendireceğiz.

Tarım Bakanlığına personel alınacağını duyurdunuz? 2020 içinde bakanlığa bağlı kuruluşlara personel alımı düşünülüyor mu?

Bakanlığımız hedeflerine ulaşmada insan kaynaklarının önemli bir yeri bulunuyor. O nedenle ihtiyaçlarımız doğrultusunda personel alımları gerçekleştiriyoruz.

Bu çerçevede, önümüzdeki ay içinde 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Yerleştirme işlemleri, 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Alımı yapılacak 2 bin 153 kadronun dağılımı şöyle olacak; 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11veteriner sağlık teknikeri, 189 ziraat teknikeri.

Orman Genel Müdürlüğü'müze 5 bin kadro tahsisi yaptık. Alımları gerçekleştirdik.

Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşların daha başka personel ihtiyacı olup olmadığına da bakıyoruz bu arada. İhtiyaç olursa ilgili kurumlara başvurumuzu yapar, gerekli izinleri alır ve personel alımı yapmaya devam ederiz.

Çiftçinin sattığı ürün, tüketiciye gelene kadar 2-3 kat artıyor bununla ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Tarımsal ürünlerin; üretici, hal ve market fiyatlarını günlük olarak takip ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ortaya çıkan fırsatçılara kesinlikle geçit verilmeyecek. Tarımsal ürünlerde üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri haklı bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışı yapamayacak. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı incemeler yapılıyor ve gerektiğinde idari para cezaları uygulanıyor.

Ayrıca bazı tarımsal ürünlerle ilgili spekülatif davranışlara ve ani fiyat dalgalanmalar oluştuğunda Ticaret Bakanlığımız, devreye girerek, kesinlikle müsaade etmiyor. Vatandaşlarımızın ucuz ve sürdürülebilir gıdaya erişimi konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.