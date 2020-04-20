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Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.
 20 Nisan 2020 14:24
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Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

Bazı eyaletlerde 800 metrekareye kadar olan mağazalar kepenklerini tekrar açtı.

Açılan alışveriş merkezleri ve mağazalar sıkı hijyen kuralları çerçevesinde hizmete başladı.

Erken saatlerde açılan alışveriş merkezleri ve mağazalara çok az sayıda kişinin alışveriş yapmaya geldiği görüldü.

İnsanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve bazılarının da virüsten korunmak amacıyla maske taktığı gözlendi.

Ülkede restoran, kafe ya da eğlence yerlerinin ise Kovid-19 önlemleri çerçevesinde açılmasına henüz izin verilmiyor.
Anadolu Ajansı
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