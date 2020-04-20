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Ailesini ihbar etmişti, Bakan Koca'dan yardım istedi

Çorum'un Osmancık ilçesinde "evde kal" çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Genç teknisyen bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenirken, "Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın" dedi.
 20 Nisan 2020 14:31
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Ailesini ihbar etmişti, Bakan Koca'dan yardım istedi

Çorum'un Osmancık ilçesinde "evde kal" çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Genç teknisyen bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenirken, "Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın" dedi.

Osmancık ilçesinde Sağlık Bakanlığının "evde kal" çağrılarına uymayan ailesini ihbar eden genç teknisyenin ailesiyle arası bozuldu. Çocuklarının bu hareketine kızan ailesi Acil Tıp Teknisyeni Ali Baki Eke'ye küstü. Ailesiyle dünden itibaren iletişim kuramayan Eke, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakanım lütfen beni ailemle barıştırın" dedi.

Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyen olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık'ta yaşayan ailesini 'Evde Kal' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine ihbar etti. 24 yaşındaki genç teknisyen ailesini ihbar etmesinin ardından anne ve babası çocuklarına küserek bir daha telefon ile aramalarına cevap vermedi. Bu gelişmelerin ardından genç teknisyen Ali Baki, annesi Rukiye ve babası Sakin Eke'yi telefonla defalarca aradı. Telefon aramalarına yanıt vermeyen ailesi dolayısıyla genç teknisyen çözümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenmekte buldu.

Çektiği video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kendisini ailesiyle barıştırmasını dileyen Ali Baki, "Sayın Sağlık Bakanım Fahrettin Koca, tüm evde kalın çağrılarına rağmen insanların evden çıkmamaları konusundaki uyarılara rağmen bugün ailemin ilçemizde bulunan dağlık bir bir mevkiye ot toplamak için gideceklerini öğrendim.

"Hain evlat ilan edildim"

Tüm uyarılarıma rağmen engel olamadım ve kolluk kuvvetlerini aramak mecburiyetinde kaldım. Yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ve arkasında duruyorum. Sonucunda ise ailemle aram bozuldu tüm aramalarıma rağmen ailemden geri bir dönüş alamadım.

Birçok insan tarafından hain evlat ilan edildim. Tekrardan yaptığımın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum ve arkasında duruyorum. Bu konuda da sizden yardım istiyorum, lütfen ailemle aramı barıştırın" dedi.

Sağlık çalışanı, ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
İhlas Haber Ajansı
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