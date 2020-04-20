Valilikten, solunum cihazı dolandırıcılığı uyarısı
|20 Nisan 2020 14:38
|Yazdır
Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'nın adını kullanarak iş adamlarını ve hayırseverleri solunum cihazı alma bahanesiyle dolandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması istendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı'nın adını kullanarak iş insanlarını arayan dolandırıcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında solunum cihazı alınması için bağış istedi.
Durumdan şüphelenen iş insanları ise valilik ve kaymakamlıklarla irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanması için şikayette bulundu.
Balıkesir'de dönem dönem ortaya çıkan telefon dolandırıcılarının da valiliğin adını kullanarak iş insanlarını arayıp bağış istediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimiz de sık sık bu konularda halkımızı uyararak dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istiyor. Bu kapsamda dolandırıcıların son hedefi ise Balıkesir'de otel işletmeciliği, gıda fabrikası ile elektronik malzeme üretimi yapan iş insanları oldu. İş insanlarını telefonla arayan dolandırıcılar kendisini Balıkesir Valiliği makam sekreteri olarak tanıttı. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı'yı telefona bağladıklarını iddia eden dolandırıcılar, iş insanlarından koronavirüs tedavisi gören hastalara solunum cihazı alınacağını söyleyerek 750 bin lira talep ettiler. Durumdan şüphelenen iş insanları ise hemen Balıkesir Valiliği ve kaymakamlıklar ile görüşerek durumu haberdar etti."
Valiliğin hiçbir şekilde insanları arayarak para istemeyeceği vurgulanarak, "Hele de hesap numarası verip buraya para gönderin şeklinde bir talebi olmaz. Bu tür şeylere itibar etmeyin. Bu tür durumlarda güvenlik güçleri ile irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanmasını sağlayabiliriz." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vatandaştan özel harekat polislerine dronlu çikolata ikramı
20 Nisan 2020 15:04
|Malatya 'Mercedes Kadir'i son yolcuğuna uğurladı
20 Nisan 2020 14:58
|Koronavirüsü yenen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi
20 Nisan 2020 14:49
|Ailesini ihbar etmişti, Bakan Koca'dan yardım istedi
20 Nisan 2020 14:31
|Koronavirüsten hayatını kaybetmişti, annesi ve ablası da öldü
20 Nisan 2020 14:10
|Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı
20 Nisan 2020 14:04
|15 yıllık hemşire koronayı yendi
20 Nisan 2020 14:00
|İki kez karantinadan kaçtı, pişman olup geri döndü
20 Nisan 2020 13:55
|Koronavirüsü yendi, elindeki bastonla halay çekip taburcu oldu
20 Nisan 2020 13:48
|Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
20 Nisan 2020 13:34