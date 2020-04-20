Koronavirüsü yenen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi
|20 Nisan 2020 14:49
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Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 4 bebek ve 1 çocuk alkışlarla taburcu edildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan, pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesinde tedavi gören ve koronavirüsü yenen 3 aylık Faruk Osman Hamamcı, 7 aylık Büşra Açıl, 10 aylık Cennet Ceylan, 11 aylık Esra Deniz Akkoyun ve 16 yaşındaki Merve Ekinci sağlık görevlileri tarafından alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı.
DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, bugüne kadar 535 hastanın kendilerine müracaat ettiğini ve 516'sının erişkin, 19'unun da pediatri hastası olduğunu söyledi.
Şu an erişkin kliniklerinde 40, yoğun bakımda ise 11 olmak üzere 51 hastanın takip edildiğini aktaran Kadiroğlu, erişkin 81 hastayı ise taburcu ettiklerini kaydetti.
Pediatri kliniklerine ise 19 hastanın geldiğini belirten Kadiroğlu, şöyle konuştu:
"Bu hastalardan 9'u pozitifti. 2'sini daha önce taburcu etmiştik. Bugün ise 5 hasta taburcu ettik. 2 hastayı ise klinikte takip ediyoruz. Bu küresel salgın tüm yaş gruplarını etkiliyor. Çocuklarda görülme oranı yüzde 2 civarında. Pediatrik yaş grubunda kronik hastalığı, bağışıklık sistemi zayıf ve akciğer hastalığı olanlar daha çabuk yakalanmaktadır. Onun dışında aşıları tamamlanmış, beslenmesi ve uykusu daha düzenli olanlar bu hastalığa karşı daha dirençli."
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatları doğrultusunda da taburcu edilen çocukların ailelerine tablet bilgisayar, bebek çantası ve dezenfektanlar hediye edildi.
Öte yandan, koronavirüs şüphesiyle gerekli önlemler alınarak ambulansla erişkin bir hastanın da tedavi altına alınmak üzere hastaneye getirildiği görüldü.
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