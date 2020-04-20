Koronavirüsü sokak hayvanlarından insanlara geçmez

Koronavirüs sınıfına mensup virüsler bir RNA virüs ailesidir. Bu ismi almışlardır, çünkü virüs parçacığı, lipit zarfının etrafında karakteristik taç şeklindedir. Kelime Latince taç anlamına gelmektedir. Korona kaynaklı enfeksiyonlar insanlarda ve hayvanlarda yaygın olarak görülür. Bazı virüs tipleri zoonotik olup hayvan ve insan arasında bulaşıcı özellik gösterebilirler. Ancak birçoğu zoonotik değildir.

Daha önce insanlarda şiddetli Şiddetli Akut Solunum Sendromu olarak bilinen SARS korona virüsü; tek hörgüçlü develerden bulaşan Orta Doğu Solunum Sendromu adı verilen MERS korona virüsü görülmüştür. Sonrasında 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde kökeni henüz bilinmeyen yeni tip koronavirüs vakaları ortaya çıkmıştır. Enfeksiyon birkaç ay içinde Dünya'daki neredeyse bütün ülkelere yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Virüs ayrıca COVID-19 virüsü ve SARS-CoV-2 gibi isimlerle de anılmaktadır. Öldürücülüğü MERS'ten daha düşük, ancak bulaşıcılığı önceki korona enfeksiyonlarından daha yüksek olan bu virüs birtakım endişeleri de beraberinde getirmiştir. Endişelerle birlikte korona virüsü sokak hayvanlarından kapma riski gündeme gelmiştir.

Hayvanlardan İnsanlara COVID-19 Bulaşır Mı?

Yeni tip Covid-19 baskın bir şekilde insandan insana bulaşmaktadır. Virüsün kaynağıyla ilgili araştırmalar ve komplo teorileri sürse de şu andaki kanıtlar bir hayvandan bulaştığını göstermektedir. Genetik veriler incelendiğinde virüsün Nalburunlu Yarasalarda yaygın görülen bir diğer koronavirüse çok benzediği görülmüştür. Yine de henüz araştırmalar kesin bir sonuca varamamıştır. Öte yandan bu süreçte özellikle evcil hayvanı olanların panikleyerek hayvanları kendilerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları görülmüştür. Evcil kedi, köpek ya da muhabbet kuşu aracılığıyla koronavirüs bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Aynı durum sokak hayvanları için de geçerlidir. Bu süreçte gerekli hijyen kurallarının izlenmesi dışında yapılacak farklı bir uygulama bulunmamaktadır. Sokak hayvanlarından korona virüsü bulaşması ihtimal dahilinde değildir. Yalnızca hayvana dokunan bir koronavirüs hastasının bulaştırdığı virüsü alma riskiniz bulunur. Ki bu risk markette alışveriş yaptığınızda ortaya çıkan riskten daha düşüktür. Her iki durumda da ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye yıkamanız; hayvanlarla temas ettikten sonra dezenfektan ile ellerinizi temizlemeniz yeterlidir.

Hayvanlara Korona Virüsü Virüsü Bulaşabilir Mi?

Korona virüsü insanlar arasında ciddi bir şekilde yayıldığı (yaklaşık 2.5 milyon vaka) için enfekte olmuş insanlarla yakın temas kuran hayvanların enfekte olma olasılığı bulunmaktadır. Hastalık hayvanların sağlığını etkileyeceği gibi refah seviyelerini düşürebilir. Ayrıca vahşi doğada yaban hayatını tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Birçok kedi ve köpekte enfekte olmuş insanlarla yakın temas sonrasında COVID-19 pozitif çıkmıştır. Ancak bu, evcil hayvanınızın kesinlikle etkileneceği ya da zarar göreceği anlamına gelmemektedir. Virüs sizde bulunsa bile evcil hayvanınızın hayatını tehdit etmeyebilir. Öte yandan farklı hayvan türlerinin virüse karşı duyarlılığı adına çalışmalar hala sürmektedir.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar kedilerin hastalıktan diğer hayvanlara kıyasla daha çok etkilenebileceğini göstermektedir. Ayrıca kediler enfeksiyonu birbirlerine bulaştırmaktadırlar. Ciddi seyreden durumlarda insanlarda olduğu gibi kedilerde de kusma ve vücut ısısında artış görülebilir. Ancak bunlar tek başına yeterli semptomlar değildir. Belirtileri direkt olarak yeni tip korona virüse yormadan önce kediler neden kusar konusunu biraz daha irdelemeniz gerekir. Öte yandan laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarca yaban gelinciklerinin de hastalığa daha duyarlı olduğu görülmüştür. Köpekler de enfekte olmaya yatkındır ama hastalığın etkileme olasılığı kedi ve yaban gelinciğine kıyasla daha düşüktür. Meyve yarasalarının ise hastalık belirtilerini gösterdikleri ancak hastalığı diğer yarasalara iletmedikleri görülmüştür. Domuzların ve kümes hayvanlarının ise hastalığa duyarlı olmadıkları görülmüştür. Şimdiye kadar insanlar tarafından enfekte olan hayvanlar koronavirüsün yayılmasında rol oynamamışlardır.

COVID-19 Virüsü ve Hayvanlar Hakkında Ne Biliyoruz?

Yeni tip COVID-19 virüsü insandan insana bulaşarak yayılmaktadır. Bugüne kadar görülen vakalar ve yapılan araştırmalar hastalığın yayılmasında hayvanların bir rolü olmadığını göstermektedir. Bu sebeple de hayvanların hayatlarını riske atacak önlemler alınması gereksizdir. Yine de hastalıkla ilgili çalışmalar şu an hala devam ettiği için bu dönemde evcil hayvanlarınızla ve sokak hayvanları ile yakın temasınızı minimuma indirebilirsiniz. Özellikle de hayvanınızın bilinen bir bağışıklık sistemi ya da akut solunum problemi varsa hastalığı ona bulaştırmamak adına dikkatli olabilirsiniz. Mamasını koymadan önce ellerinizi güzelce yıkayarak, evde gerekli temizlik tedbirlerini alarak ve onunla dokunmadan temas kurarak bunu başarabilirsiniz.

Hayvanlar Koronavirüs Hastası ile Temas Ettiğinde Ne Yapılmalı?

Şu anda hayvanların bu hastalığın yayılmasında ya da diğer insanlara bulaşmasına rol oynadığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Yine de insanlar ve hayvanlar bazı durumlarda hastalıkları paylaşabilmektedir. Hakkında henüz çok fazla bilgi sahibi olunmayan korona virüse karşı da koronavirüs hastası ile hayvanların teması sınırlandırılmalıdır. Hayvanlarla iletişim kurarken, bakımlarını yaparken ve mamalarını verirken temel hijyen önlemleri dikkate alınmalarıdır. Bu süreçte hayvanınızı öpmek, sizi yalamasına izin vermek ya da yiyeceğinizi onunla paylaşmak onun için risk olabilir. Covid-19 pozitif olduğu bilinen bir kişi varsa hayvanın bakımını mümkün olduğunda evin diğer üyeleri yapmalıdır. Eğer bu mümkün değilse de bakım esnasında maske takılması önerilir. Ayrıca sizde koronavirüs pozitif çıktığında hayvanınıza da bulaştırmış olma riskinizi aklınızda bulundurmalısınız. Bu sebeple evcil hayvanınızın başka hayvanlarla temas etmesinden kaçınmalısınız.

Kaynak: Hayvanlar

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