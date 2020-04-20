Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 751'e çıktı
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 750 artarak 33 bin 405'e, ölü sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e ulaştı.
|20 Nisan 2020 15:20
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Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 750 artarak 33 bin 405'e, ölü sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 9 bin 779 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 750 artarak 33 bin 405'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e yükseldi.Bilim Kurulu Üyesi: Bu kadar kendinizi sıkmayın, takıntı hastası olursunuz
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