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Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 20 Nisan 2020 15:21
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Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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