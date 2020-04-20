Abi kardeş doktorlar koronavirüsten hayatını kaybetti
|20 Nisan 2020 15:27
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İzmir'de iş yeri hekimi olarak görev yapan ve korona virüs tedavisi gören Dr. Nuri İdiz, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden abisi Dr. Muharrem İdiz'den 18 gün sonra hayata gözlerini yumdu.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüs ile mücadele etkin bir şekilde devam ederken, salgının en yaygın olduğu kentlerden biri olan İzmir'de virüs sebebiyle can kayıpları sürüyor. Geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran ve korona virüs testi pozitif çıkan, İzmirli iş yeri hekimi Dr. Nuri İdiz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 6 Nisan'da yoğun bakıma alınan ve durumu ağırlaşan Dr. Nuri İdiz, hayata veda etti.
Dr. Nuri İdiz'in kendisi gibi korona virüs testi pozitif çıkan abisi Dr. Muharrem İdiz de 1 Nisan günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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