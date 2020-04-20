Bahçeli: Bu badireyi Ramazan sonuna kadar atlatacağız
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır
|20 Nisan 2020 15:38
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kovid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır."
"Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır."
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