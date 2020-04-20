Belediye Başkanının vurulmasını da Salda gölüne bağladılar
Bugün CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı evlerine gelen saldırganlarca vuruldu. Sosyal medyada bazı kişiler bu saldırıyı Salda Gölündeki yapılaşma ile ilişkilendirdi. Ancak gerçekte, Mümtaz Şenel, fuhuş yapılan bir otelin ruhsatını iptal etmiş saldırıda bu yüzden olmuştu.
|20 Nisan 2020 16:02
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CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı evlerine gelen saldırganlarca vuruldu.
Sosyal medyada, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Tuncay Özkan, başkan Mümtaz Şenel'in Salda gölündeki yapılaşmaya karşı çıktığı için vurulduğunu iddia ettiler.
Ancak gerçek, Mümtaz Şenel'in açıklamasıyla anlaşıldı.
Mümtaz Şenel tedavisinin ardından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Şenel, yaşanılan saldırı için 'Fuhuş yapılan bir otelin ruhsatını iptal ettik, bu yüzden saldırıya uğradım' dedi.
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