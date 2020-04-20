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Sosyal medyada 'İyi bilmezdik', 'Şık olmadı' tartışması

Karya döneminin antik liman kentlerinden birisi olan Datça'daki Knidos antik kentinde kazı amacıyla gelen ve birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırdığı ileri sürülen Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love'un ölümü sonrası Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesaj tartışma konusu oldu.
 20 Nisan 2020 16:18
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Sosyal medyada 'İyi bilmezdik', 'Şık olmadı' tartışması

Karya döneminin antik liman kentlerinden birisi olan Datça'daki Knidos antik kentinde kazı amacıyla gelen ve birçok tarihi eseri Amerika'ya kaçırdığı ileri sürülen Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love'un ölümü sonrası Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesaj tartışma konusu oldu.

Muğla bölgesinde sosyal medyayı en iyi kullanan Belediyelerin başında gelen Datça Belediyesi, Arkeolog Iris Cornelia Love'un ölümü sonrası "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik" mesajı yayımladı.

Bu mesajından ardından 'iyi bilmezdik' cümlesine gelen tepkiler sonrası Datça Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından 'İyi bilmezdik' cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" mesajı yayımlandı.

1968-1973 yılları arasında Knidos antik kenti kazı çalışması yapan Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love'un tarihi eserleri tahrip ettiği ortaya çıkınca kazı izni iptal edildi. Müfettiş raporlarında Love'un kazı çalışmaları sorasında birçok tarihi eseri tahrip ettiği ileri sürüldü. Yıllardır kazı izni verilmeyen Datça Knidos antik kentinde kazı çalışmaları 2007 yılında durdurulmuş, ardından 2012 yılında tekrar başlatılmıştı.

Knidos'un tarihçesi

Karia bölgesinin önemli liman kentlerinden birisi olan Datça ilçesindeki Knidos antik kenti, Afrodit heykeli ile ünlendi. 2 bin yıl önce şehir nüfusunun 70 binlere ulaştığı kent, Bizans'ın son dönemlerinde bir yandan depremler, diğer yandan korsan saldırılar ile yıkılıp yağmalanınca terk edildi. Antik çağların ünlü matematikçi ve filozof Eudoxus, en iyi yontulmuş çıplak Afrodit heykelini yapan Heykeltıraş Praxiteles, Skopas, Bryaxis, Mısır'daki Alexandria Feneri'nin mimarı Sostrates, Knidos'da yaşadı söylenir. Büyük limanın hemen yanı başındaki 5 bin kişilik tiyatrosu günümüze kadar gelen Knidos'un, 20 bin kişilik büyük tiyatrosunun mermerlerinin bir bölümü İstanbul Dolmabahçe sarayında, bir bölümü ise 1830 yılında gemilerle Mısır'a götürülerek Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Kahire'de yaptırdığı sarayda kullanıldı.

İngiliz arkeolog Sir Charles Newton, Knidos'a 384 gün süren çalışmasını tamamlayarak 1857 yılında Knidos'dan ayrılırken, Knidos Aslanı ve Demeter heykeli ile birlikte 212 sandık dolusu tarihi eseri ülkesine götürdü. Yıllardır bulunamayan çıplak Afrodit heykeli halen sırrını korurken; Knidos Aslanı ve Knidos Demeter heykeli halen İngiltere'de British Museum'da sergileniyor.
İhlas Haber Ajansı
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